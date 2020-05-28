Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek.

'Covid-19' pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

'Covid-19' nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hastaneye verilmişti.