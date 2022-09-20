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Aktüel Sancaktepe metro kazası ölen yaralan var mı? Ölenlerin yaralananların isimleri açıklandı mı?
Aktüel

Sancaktepe metro kazası ölen yaralan var mı? Ölenlerin yaralananların isimleri açıklandı mı?

Sancaktepe'de metro çalışması için kurulan vinç devrildi. Olay sebebiyle can kayıpları yaşandı. Peki, Sancaktepe vinç kazası neden oldu?

Yeniakit Publisher
2022-09-20 17:17:00 -
Sancaktepe metro kazası ölen yaralan var mı? Ölenlerin yaralananların isimleri açıklandı mı?

Sancaktepe’de talihsiz bir kaza yaşandı. Metro inşaatında yaşanan olayda can kayıpları yaşandı.

Sancaktepe metro kazası ölen yaralan var mı? Ölenlerin yaralananların isimleri açıklandı mı?

Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatı alanında meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

Olayda vefat eder ve yaralananların isimleri ise henüz açıklanmadı.

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