Sancak’tan "şirketleşme" iddiasına yalanlama

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, gizli yapılan kongreyle şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gizli kongre yapıldığı ve şirketleşme kararı alındığı yönündeki iddiaları hatırlatarak, "Mayıs ayında tüzük kongresi yapılmıştır ve alenen yapılmıştır. Aidatı ödemeyen, eski yönetimlerin adamları üyelikten düşürülmüştür. Şirketleşme kararı kararı alındığı külliyen yalan" dedi.

Tüzükte yapılan değişiklikleri sıralayan Sancak, şunları kaydetti:

"Başkanlığa aday adayı olacak kişiler 2 milyon TL kulübe bağış yaparak aday adayı olabilecek. Aidatlarını ödemeyenler belli bir süre sonra üyelikten men edilecek. Mevcut başkan ölürse yönetim kurulu üyelerinden biri kongreye kadar yürütecek. Başkanlığı yürütecek olan yönetim kurulu üyesi aday olmak isterse oda 2 milyon bağış yapacak. Adana Demirspor kimsenin kuklası ve oyuncağı olmayacaktır. Hava olsun diye isim yapayım diye kimse aday olmaya kalkmaz o zaman. Yapılan bu değişiklikler Adana Demirspor’un geleceği için yapılmıştır."

Adana Demirspor’u şirket yapmaya niyetinin olmadığını vurgulayan Sancak, "Ama önünde sonunda şirket olmak zorunda hatta bütün kulüpler şirket olmak zorunda. Şayet bir gün şirketleşme gündeme gelirse ben çıkar açıklamayı yaparım ve kongre üyelerinin üçte iki çoğunluğuyla karar alınır. Gizli gündemimiz yok. Ayrıca akbabalara sesleniyorum geçti eski günler avuçlarınızı yalarsınız. Bu arada arka planda kalıp sosyal medyada prim yapmaya çalışan ve başkanlık hayali olanlara hodri meydan. 100 milyon getir bağışla başkanlığı hemen bırakırım size. Onun haricinde hayalinizle kalın" ifadelerini kullandı.