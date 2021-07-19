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Ekonomi Sancak TSK’ya emanet
Ekonomi

Sancak TSK’ya emanet

Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına sunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:48:00 -
Sancak TSK’ya emanet

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Sancak’ın videosunu paylaştı. Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek sahada önemli avantaj sağlayacak Sancak’ı TSK’ya teslim ettiklerini belirtti. Yüksek hareket kabiliyeti olan Sancak’ın geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yetenekleri söz konusu.

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