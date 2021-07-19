Sancak TSK’ya emanet
Yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi Sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kullanımına sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Sancak’ın videosunu paylaştı. Demir, stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek sahada önemli avantaj sağlayacak Sancak’ı TSK’ya teslim ettiklerini belirtti. Yüksek hareket kabiliyeti olan Sancak’ın geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma, geniş bant amaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi yetenekleri söz konusu.