“Sanayi’nin öncelikli sektör kabul edilmesini çok önemsiyoruz”

İSTANBUL (AA)- Tüm Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, 11. Kalkınma Planı'na ilişkin, "Sanayi sektörünün öncelikli sektör kabul edilmesini çok önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, sistem değişikliğinden sonra tüm kurullarıyla yaşanan değişimlere ayak uydurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle gerek demokratikleşme yolunda atılan sağlam adımlar, gerek ekonomik anlamda güçlenmeyi sağlayacak çalışmalar bu plan kapsamında öngörülüyor. Türkiye’de değişim ve dönüşüm vakti. Bu değişim ve dönüşüm ülkemizin her alanda daha da güçlenmesi için yapılıyor.

Yerli üretimin artırılması, sanayileşmenin hızlandırılması kararlarının yanı sıra sanayi sektörünün öncelikli sektör kabul edilmesini çok önemsiyoruz.11. Kalkınma Planında imalat sanayi ile içinde yer alan kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları da öncelikli sektörler olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın onayının ardından meclise sunulan planda tarım, turizm ve savunma sanayisi ise yine öncelikli gelişme alanları olarak gösteriliyor. "