Sanayide sevindiren haber! Kapasite kullanım oranı yüzde 77.1

Akit Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada bin 739 üretici tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

0.4 puanlık artış

Anket sonuçlarına göre imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya kıyasla 0.4 puan artarak yüzde 77.1’i buldu. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, 0.4 puan artışla yüzde 76.8’e ulaştı. Dayanıklı tüketim mallarında temmuzda yüzde 77.2 olan KKO, ağustos ayında yüzde 75.9’a geriledi. Dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 73.5’ten yüzde 73.6’ya çıktı. KKO, tüketim mallarında yüzde 74.1’den yüzde 74’e ve ara mallarında yüzde 80’den yüzde 78.9’a indi. Yatırım mallarında da yüzde 70.2’den yüzde 74.8 geldi.

Üreticiler mutlu

Veriler üreticileri de mutlu etti. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KKO’nun artışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zeytinoğlu, “2019’la karşılaştırdığımızda Türkiye genelinde 0.5 puan, ilimizde 0.7 puan artış görüyoruz. Bu artışın üretime ve ihracata da yansımasını bekliyoruz” dedi. Zeytinoğlu, ilaveten şu açıklamaları yaptı: “İlimizde bu ay sanayicilere yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 62’si KKO’nun geçen aya göre arttığını beyan etmiştir. Kimya, makine, metal, plastik ve kauçuk da KKO’su artan sektörler olmuştur. İlimiz firmalarının eylül ayı beklentilerine baktığımızda da araştırmamıza katılanların yüzde 23’ü iç siparişlerinin arttığını, yüzde 17’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60’ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 19’u dış siparişlerinin eylül ayında arttığını kaydederken, yüzde 16’sı azalış bildirmiştir. Firmaların yüzde 65’inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim gözlenmemiştir.”

Tablo iç açıcı

Sektörel güven endeksi, ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1.2, perakende ticaret sektöründe yüzde 0.6 ve inşaat sektöründe yüzde 7.1 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 114.8 iken, ağustosta yüzde 1.2 artarak 116.1’e vardı. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustos ayında yüzde 0.6 artarak 110.3’e dayandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi temmuzda 86.3 iken, ağustosta yüzde 7.1 artarak 92.4 değerini aldı.