Kobi Sanayide dijital dönüşüm masaya yatırıldı!
Sanayide dijital dönüşüm masaya yatırıldı!

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen 'Dijital Dünyada Hız, Güvenlik ve Süreklilik' etkinliği, sanayi ve teknoloji dünyasını bir araya getirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayinin dijital dönüşüm sürecine yön veren teknoloji başlıkları uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Denizli Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde, Netspeed iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Dünyada Hız, Güvenlik ve Süreklilik" etkinliği, sanayi ve teknoloji dünyasını bir araya getirdi. Etkinlikte dijitalleşmenin sanayiye etkileri, yapay zekâ uygulamaları, siber güvenlik, network mimarileri ve kurumsal sürdürülebilirlik başlıkları ele alındı.

 

Program kapsamında kurumlara özel internet altyapısı, yedekli bağlantı sistemleri ve güvenli internet çözümleri hakkında katılımcılara önemli bilgiler verildi. Uzman isimlerin gerçekleştirdiği sunumlarda, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde karşılaşabileceği riskler ve çözüm önerileri detaylı şekilde paylaşıldı.

 

Yapay zekâ teknolojileri üzerine sunum

Etkinlikte konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Buğra Yüksel, kurumsal ağlar, dijital fabrikalar ve yapay zekâ teknolojileri üzerine sunum gerçekleştirdi. Dijitalleşmenin üretim süreçlerine etkilerine değinen Uzman Buğra Yüksel, güçlü altyapı ve güvenli sistemlerin önemine dikkat çekti.

 

Kıdemli Ağ ve Siber Güvenlik Uzmanı Cemal Taner ise siber güvenlik ve network mimarileri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Uzman Cemal Taner, özellikle kurumların veri güvenliği, ağ sürekliliği ve siber tehditlere karşı alınması gereken önlemler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

 

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu; "Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak adına dijitalleşme, güvenli altyapılar ve sürdürülebilir teknolojiler büyük önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle sanayicilerimizi güncel teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

