Sanayide çarklar hızlanıyor yüzler gülüyor

Buğra Kardan

Pandemi döneminden güçlenerek çıkan ve 2020’yi yüzde 1.8 büyümeyle tamamlayan Türkiye’ye övgü yağıyor. Yeni normale süratle adapte olan ve V şeklinde toparlanan ülke, üretimini devamlı arttırıyor. Bunu veriler de teyit ediyor.

Rakamlar ümit verici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 Ocak döneminde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 11.4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 7.5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 15.4 ve imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 12.1 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.1 azaldı.

Veriler iç açıcı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, 2021 Ocak döneminde bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 6.8 ve imalat sanayii sektörü endeksi yüzde 1.1 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1.6 azaldı.

Normalleşme etkili oldu

Ekonomist İsmet Demirkol, sanayi üretimin artmasında hayatın normale dönmesinin ve stokların erimesinin etkili olduğunu söyledi. İhracatın da rolüyle kapasite kullanım oranının (KKO) arttığını belirten Demirkol, salgının bu anlamda sanayi tarafına olumlu katkı yaptığını belirtti. Demirkol, “İmalat tarafında KKO’nun artması ve birinci el siparişlerin üretime dönmesi olumlu olup Euro Bölgesi’nde üçüncü dalganın gözlenmemesi, tedbirlerin biraz daha gevşemesi ve dolar ihracat pazarının toparlanması durumunda sanayi üretimindeki yükseliş devam eder” diye ekledi.

Güçlü başlangıç yaptık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da imalat sanayiinde ivme yakalandığına işaret ederek, “2021’e güçlü bir başlangıç yaptık” şeklinde konuştu. Varank, şunları kaydetti: “Ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.4, bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı. Bu verilerle yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkelerinden biri olduk. Bütün veriler açıklanmadığı için ‘Birinci olduk’ diyemiyorum ama muhtemelen Türkiye sanayi üretimini en fazla artıran ülke olacak.”