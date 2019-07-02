Sanayide çarklar hızlandı İSO Türkiye İmalat PMI, haziran ayında 47,9’la yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), haziran ayında 47,9’la yaklaşık son bir yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Endeksin toparlanmasında yeni siparişlerdeki yavaşlamanın son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedilmesi belirleyici oldu. İSO Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, “Yeni ihracat siparişlerinin büyüme bölgesine geçmesi olumlu bir gelişme. Bu gelişme, toplam yeni siparişlerdeki yavaşlamanın çok daha sınırlı olmasını sağladı. Ayrıca PMI endeksinin mevcut düzeyi, sanayi üretimi verilerinin 2019 ortalarında istikrar kazanabileceğini gösteriyor” dedi.

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