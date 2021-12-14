Sanayicinin morali yüksek

Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 3.2 milyar dolarlık iyileşmede gerileyen dış ticaret açığı ve hizmetler dengesi kaleminin artan katkısının etkisinin görüldüğünü aktaran Zeytinoğlu, şöyle konuştu: “Geçen yılın ekim ayında hizmetler dengesi kalemi 2 milyar dolar katkı sağlarken, bu yıl katkısı 3.9 milyar dolar oldu. Dış ticaret dengesi ise geçen yılın aynı ayında 1.3 milyar dolar açık verirken bu yıl 146 milyon dolar fazla verdi. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık ekim itibarıyla 15 milyar 425 milyon dolara indi. Yıllık cari açıkta bir önceki aya göre gerileme 3.2 milyar dolar, kasım ayında da iyileşmenin devam edeceğini bekliyoruz. Kasımda ihracatımız tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Hizmet gelirlerinin de geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açığın gerilemeye devam edeceğini düşünüyoruz.”