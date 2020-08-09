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Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah a

Yeniakit Publisher
2020-08-09 17:16:41 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah a
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