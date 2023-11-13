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Ekonomi Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor
Ekonomi

Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-13 13:53:00 - 2023-11-13 14:14:06
Sanayi bölgeleri ve dükkana ilgi arttı! Evini satan yatırımcı iş yeri arıyor

Yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamıyor. Ev sahipleri ve yatırımcılar ise alternatif yollar aramaya başladılar. Nasıl mı?

Birkaç yıl öncesine kadar TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamıyor. Ev sahipleri de çözümü evlerini satmakta buluyor. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay, “Ev sahipleri kiracılara istedikleri zammı yapamadığı için evlerini satılığa çıkardılar. Talep olmadığı için dairelerinin prim yapma oranı, değer oranı da düşük seviyede devam ediyor” dedi.

Yatırım olmaktan çıkıyor

Konutlar yatırım aracı olmaktan çıktığını ve yatırımcının artık iş yeri almaya yöneldiğini ifade eden Altınay, “Özellikle Trakya bölgesinde yatırımcılar artık konut almaya değil de iş yeri almaya yöneldi. Yani küçük metrekarelerde fabrikaları, sanayi dükkanlarını alıp yatırımlarını bu şekilde yapıyorlar" yorumunu yaptı.

Sanayi dükkanına ilgi arttı

Ekim ayı kira artış oranı iş yerlerinde şu an yüzde 55 oranında olduğunu belirten Altınay, “Konutlarda ise yüzde 25 olduğu için yatırımcı, artık yatırımlarını iş yerlerine, sanayi dükkanlarına yani bütçesine uygun yerlere yapıyor. 7-8 milyon liraya daire almak değil de bunun yerine sanayi dükkanı almaya yöneldi. Bütçesi daha fazla olan daha büyük metrekareyi tercih ediyor ya da 2 tane dükkanı yan yana alıyor. Daha büyük bir iş yerine daha büyük bir sanayiciye, fabrikaya kiraya veriyor” diye konuştu. İş yerlerinde kasım ayında yapılacak kira artış oranı ise ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 54,26 olarak kayıtlara geçti.

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