Sanat eğitimine katılan Ataşehirliler yeteneklerini online sergileyecek

Ataşehir Belediyesi 10 yıl önce hayata geçirdiği “Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz” projesiyle bugüne kadar binlerce Ataşehirliyi sanatla buluşturdu.

Ataşehir’in mahallelerinde bulunan merkezlerde çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerini ifade etmelerine ve geliştirmelerine imkân sunmak amacıyla Kış Sanat Eğitimleri programları hazırlandı. Bu program kapsamında tiyatro, drama, bağlama, keman, piyano, resim, gitar, halkoyunları, dans, bale ve perküsyon eğitimleri verildi. 4 bin kişinin katıldığı eğitimler Ataşehir Belediyesi’nin Mustafa Saffet Kültür Merkezi, ATAMEM, Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültür Evi, Neşet Ertaş Kültür Evi, İçerenköy Sanat Eğitim Merkezi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ile Ferhatpaşa Bilim ve Sanat Merkezi’nde başlamıştı.

Alanlarında tecrübeli 32 eğitmen tarafından verilen eğitimlere koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden online olarak devam edildi.

Bu süreçte, Ataşehir Belediyesi Gençlik ve Senfoni Orkestrası, Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu, Tiyatro Topluluğu, Çocuk Korosu ve Müzikal Tiyatro Topluluğu’nun çalışmaları da devam etti. Gerek katılımcılar, gerek aileleri, gerekse sanatseverler tarafından heyecanla beklenen sanat eğitimleri yılsonu etkinlikleri bu yıl pandemi nedeniyle kültür merkezlerinde gerçekleştirilemeyecek.

Katılımcılar ve ailelerinden gelen istekleri göz önüne alan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 615 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sanat eğitimleri yılsonu etkinliklerini sosyal medya hesaplarından hazırlanan özel videolar aracılığıyla online olarak gerçekleştirecek.

Uzun çalışmalar sonucunda, 11 branşta hazırlanan 17 videoda 40 grup, 60 solo performans bulunuyor.

Çocuk ve yetişkin resim sergileri, ikisi çocuk olmak üzere 9 tiyatro oyununun da yer aldığı etkinliklerde 615 kursiyer performanslarını sergiliyor.

Sanat Eğitimleri online yılsonu etkinliklerinde keman 16 grup 3 solo, bale 3 grup, roman dans 1 grup, halkoyunları 7 grup, bağlama 3 grup 3 solo, çocuk tiyatrosu tiyatrosu 2 oyun, tiyatro 7 oyun, gitar 7 grup 2 solo, piyano 52 solo, 1 çocuk resim sergisi, 1 yetişkin resim sergisi, dans 2 grup, müzikal tiyatro 1 grup performanslarıyla yer alıyor.

Ataşehir Belediyesi, kursiyerlerinin yüksek katılımıyla gerçekleştirdiği sanat eğitimleri yıl sonu etkinliklerini, online platformlara taşıyarak bir ilke imza atıyor. Müziği, resmi ve dansı Ataşehirlilerin evlerinin salonlarına taşıyarak yediden yetmişe herkesi yine sanatla buluşturuyor.

Etkinlikleri, https://www.facebook.com/Atabem/ ve https://www.instagram.com/atasehir.atabem/ üzerinden izleyebilirsiniz.

Online program:

8 Haziran Pazartesi Saat: 21.00 (Çocuk) Piyano, Keman, Gitar, Dans

9 Haziran Salı Saat:21.00 (Gençler) Keman, Tiyatro, Gitar, Bağlama

10 Haziran Çarşamba Saat: 21.00 (Yetişkin) Gitar, Tiyatro, Bağlama, Halkoyunları, Dans

11 Haziran Perşembe Saat: 21.00 (Yetişkin) Tiyatro

12 Haziran Cuma Saat: 21.00 (Yetişkin) Bağlama, Tiyatro

13 Haziran Cumartesi Saat: 15.00 (Çocuk) Piyano, Keman, Bale, Müzikal Tiyatro, Halkoyunları

13 Haziran Cumartesi Saat: 21.00 (Çocuk) Piyano, Keman, Bale, Halkoyunları, Drama

14 Haziran Pazar Saat: 15.00 (Çocuk Resim Sergisi)

14 Haziran Pazar Saat: 21.00 (Yetişkin) Tiyatro (Keşanlı Ali ) Tiratlar Günü

15 Haziran Pazartesi Saat: 21.00 (Yetişkin) Bağlama, Gitar

16 Haziran Salı Saat: 21.00 (Yetişkin Resim Sergisi) Ana Renkler Yetişkin Resim Sergisi

17 Haziran Çarşamba Saat: 21.00 (Çocuk) Keman, Piyano, Gitar, Halkoyunları

18 Haziran Perşembe Saat: 21.00 (Çocuk) Keman, Piyano, Gitar, Bale, Halkoyunları

19 Haziran Cuma Saat: 21.00 (Çocuk) Piyano, Keman, Drama

20 Haziran Cumartesi Saat: 21.00 (Yetişkin) Tiyatro

21 Haziran Pazar Saat: 15.00 (Çocuk) Keman, Piyano, Gitar

21 Haziran Pazar Saat: 21.00 (Çocuk) Çocuk Tiyatrosu