Sana her şey müstahak! Şimdi oturup zırıl zırıl ağla

Antalya'da internet kafede tanışıp kalacak yeri olmadığını söyleyen genç kadını evine alan gurbetçi, aşk yaşadığı kadının 250 bin liralık eşyalarının çalındığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Olay, 25 Kasım Cuma günü, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 12 yıl önce Almanya’dan gelip Antalya’ya yerleşen Özgür Başoda, internet kafedeyken kendisini ‘Derya’ diye tanıtan 26 yaşındaki bir kadınla tanıştı. Başoda, evsiz olduğunu söyleyen kadını evine davet etti.

Akşam saatlerinde eve geçen ikili, birlikte bir süre kahve içip sohbet etti. İlerleyen saatlerde ise mum ışığı ve müzik eşliğinde koltukta oturmaya devam eden ikilinin arasında önce yakınlaşma, ardından zina yaşandı.

Sabah birlikte uyanan ikiliden Başoda, arkadaşıyla birlikte dışarıya çıkarken, genç kadın evde çamaşır makinesine attığı eşyalarını asıp aşağı ineceğini ve ardından kuaföre gideceğini söyledi. Zaman ilerlemesine karşın genç kadına ulaşamayan Başoda, evine tekrar geldiğinde eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

Başoda arkadaşına ait 190 bin değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı, 12 bin lira değerinde saat, 2 bin TL nakit parası, powerbank, ses sistemi ve parfümlerinin çalındığını iddiasıyla polise şikayetçi oldu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izleri alıp şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bavulla çıkarken görüntülendi

Öte yandan genç kadının apartmandan bavulla iniş anları ve sokağa çıkması güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan Özgür Başoda, “Sabah kalktığımızda benden kuaföre gidip tırnaklarını yaptırmak için 200 TL istedi. Öncesinde 2 bin lirasını cüzdanımdan almış fakat fark etmemiştim. Ben arkadaşımla aşağı inmiştim. Anahtarın bir tanesini ona vermiştim. Onu, ‘tırnaklarını yaptıracağın kuaför burada var, gelecek misin?’ diye aradım. ‘Makineden çamaşırları çıkarmaya 9 dakika kaldı’ dedi. Baktım 15 dakika oldu, balkona da çamaşır asılmamış. Şüphelenip eve geldim ve her şeyi gördüm. Eşyalarımı alıp bavula koymuş. Arkadaşımın içinde 190 bin TL değerinde kripto para hesabı bulunan dizüstü bilgisayarı da sayarsak 250 bin lira zararım var” dedi.