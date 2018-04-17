Samuel Eto'o Rusya'ya gitti
Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 22 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.17 Nisan 2018 Salı 20:49
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla start aldı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan oyuncular, kontrol-pas oyunuyla idmanı sürdürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Tedavisi devam eden Amir Hadziahmetovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Öte yandan Samuel Eto'o'nun, bir organizasyona katılmak için Rusya'ya gittiği öğrenildi
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