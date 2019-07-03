Samuel Eto'o Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, transfer bombasını patlattı ve Samuel Eto'o'yu renklerine kattı.
03 Temmuz 2019 Çarşamba 21:46
Serkan Aşkın Yeniakit.com.tr
Medipol Başakşehir transfer bombasını palattı.
Akit'in ulaştığı bilgiye göre, transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Başakşehir Samuel Eto'o'yu kadrosuna kattı.
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