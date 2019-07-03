Samuel Eto'o Başakşehir'de! Medipol Başakşehir, transfer bombasını patlattı ve Samuel Eto'o'yu renklerine kattı.

Serkan Aşkın Yeniakit.com.tr Medipol Başakşehir transfer bombasını palattı. Akit'in ulaştığı bilgiye göre, transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Başakşehir Samuel Eto'o'yu kadrosuna kattı.

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