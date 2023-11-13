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Spor Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu
Spor

Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-13 12:07:00 -
Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu

Abluka altındaki Filistin'de bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli ayırmadan katleden terörist İsrail'in ürünlerine boykotlar devam ederken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaptığı reklam kamuoyunda infiale neden oldu.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

ABD ve Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, katliamlarına devam ediyor.

Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli ayırmadan ölüm saçan İsrail'e karşı devletler müdahale etmezken insanlar, boykotlara başladı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de duyarlı insanlar terörist İsrail'in ürünlerini boykot ediyor.

Samsunspor'dan kepazelik!

Boykotlar devam ederken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaptığı reklam kamuoyunda infiale neden oldu.
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Sosyal medya kullanıcıları Samsunspor'u adeta yerin dibine soktu. İşte o yorumlar:

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Yorumlar

Dışardaki düşmandan çok içerdeki hainlerden korkarım

Çünkü münafık her zaman kötüdür

YORUM

ŞUNU UNUTMAYIN OSMANLININ VE TC NÜFUS MÜBADELESİNDE ÇOK DÖNME YAHUDİ SİYONİST GELDİ TOPRAKLARIMIZA ONUN İÇİN MÜSLÜMANLARIN İŞİ ÇOK ZOR AT İZİ İT İZİNE KARIŞMIŞ KÖTÜ OLSAN İTLER KANDİLERİNİ BİLİYOR FAKAT DİĞERLERİ ONLAR TANIMIYOR BİLMİYOR
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