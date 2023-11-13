Samsunspor'dan kepazelik! Büyük infiale neden oldu
Abluka altındaki Filistin'de bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli ayırmadan katleden terörist İsrail'in ürünlerine boykotlar devam ederken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaptığı reklam kamuoyunda infiale neden oldu.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
ABD ve Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, katliamlarına devam ediyor.
Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli ayırmadan ölüm saçan İsrail'e karşı devletler müdahale etmezken insanlar, boykotlara başladı.
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de duyarlı insanlar terörist İsrail'in ürünlerini boykot ediyor.
Samsunspor'dan kepazelik!
Boykotlar devam ederken Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un yaptığı reklam kamuoyunda infiale neden oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medya kullanıcıları Samsunspor'u adeta yerin dibine soktu. İşte o yorumlar:
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