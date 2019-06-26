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Samsunspor, Gökhan Meral’la imzaladı

TFF 2.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:04
Samsunspor, Gökhan Meral’la imzaladı

TFF 2. Lig’de mücadele eden Yılport Samsunspor, Keçiörengücü forması giyen 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Gökhan Meral’i, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle 2 yıllığına renklerine bağladı.


İmza töreni öncesi konuşan Teknik Menajer Yücel Uyar, "2019-2020 futbol sezonunun ilk transferini gerçekleştiriyoruz. Gökhan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağız. Bizim transfer listemizin üst sıralarında olan ve izlediğimiz oyunculardan birisiydi. Aramızda olmasından, bizim formamızı giyecek olmasından dolayı son derece mutluyuz. İnşallah Yılport Samsunspor camiasına hayırlı olacak. İyi performans sergileyeceğinden şüphemiz yok. Çünkü kendisi iyi bir profesyonel, devamlılığı son derece yüksek olan bir arkadaşımız. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.


Takımdan gönderilecek isimlerin de belli olduğunu belirten Yücel Uyar, "Gönderilecek isimler belli. Hoca ile gerekli istişareler yapıldı. Şu anda sadece 2 isim söyleyeceğim. Onları da kendilerine tebliğ ettiğimiz için söyleyeceğim. Biri İrfan Başaran, diğeri de İshak Doğan. Kendilerine teşekkür ettik ve kulüp bulmalarını söyledik. Önümüzdeki kadro planlamasında ikisinin de olmayacağını ifade ettik. Yeni sezon için kendilerine başarılar diledik" diye konuştu.


Samsunspor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Gökhan Meral ise, "Samsunspor gibi büyük bir camiada olmak gurur verici bir durum. Ben ve ailem de gururlandı. Buraya şampiyon bir takımdan geldim. Orada şampiyon olduk ama şampiyonluğu tam tadamadım. İnşallah bu sene burada şampiyonluğu tadıp daha büyük bir sevinç, mutluluk yaşamak isterim. Bana ’1. Ligden niye 2. Lig’e geldin?’ diye sorular soruyorlar. Ama kimse farkında değil, ben Süper Lig’e transfer yaptım. Bu benim için futbolculuk başarısıdır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:04
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