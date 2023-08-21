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Aktüel Samsunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sahaya fare girdi: Olmaz olmaz deme olmaz olmaz dedirtti! Fıkra değil gerçek olay
Aktüel

Samsunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sahaya fare girdi: Olmaz olmaz deme olmaz olmaz dedirtti! Fıkra değil gerçek olay

Yeniakit Publisher
2023-08-21 23:13:00 - 2023-08-21 23:14:47
Samsunspor - Fenerbahçe maçı oynanırken sahaya fare girdi: Olmaz olmaz deme olmaz olmaz dedirtti! Fıkra değil gerçek olay

Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi: Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sahaya giren fare ilginç görüntüler oluşturdu.

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig’in 2. haftasında 19 Mayıs Stadyumunda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 2. yarısında ilginç bir an yaşandı. Topun oyunda olduğu sırada sahaya giren fare, futbolcuların arasından geçerek ısınma hareketlerinde bulunan Fenerbahçeli oyuncuların yanına gitti.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Fareyi önlerinde gören Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Tüm sahayı dolaşan fare daha sonra seyircilerin arasına tribüne giderek gözlerden kayboldu.

 
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