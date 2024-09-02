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Teknoloji Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı
Teknoloji

Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı

Yeniakit Publisher
2024-09-02 03:50:00 -
Samsung'un katlanabilir telefonda tahtı sallandı

Çin'in teknoloji devi Huawei, katlanabilir telefon pazarında Samsung'u geride bırakmayı başardı.

Katlanabilir telefon pazarında yıllardır süregelen Samsung liderliği, 2024’ün ikinci çeyreğinde bir düşüş yaşadı. ABD’nin yaptırımlarına rağmen, Huawei büyük bir geri dönüş yaparak Samsung’u geride bıraktı ve katlanabilir telefon pazarının yeni lideri oldu.

Huawei, katlanabilir telefon pazarında Samsung’u geride bıraktı

Huawei, bu dönemde %229 gibi etkileyici bir büyüme oranı yakalayarak, bir zamanlar ikinci sırada yer alırken ABD yaptırımları nedeniyle neredeyse piyasadan silinme noktasına gelmişti. Ancak, özellikle Asya Pasifik bölgesinde gösterdiği güçlü performans sayesinde, Huawei katlanabilir telefon segmentinde yeniden zirveye oturdu.

Öte yandan, Samsung için işler pek de parlak görünmüyor. Güney Koreli dev, %5 gibi düşük bir büyüme oranı ile ikinci sıraya geriledi. Özellikle Kuzey Amerika pazarındaki güçlü konumuna rağmen, küresel çapta katlanabilir telefonlara olan talep Samsung için yeterli olmadı. Şirketin yeni çıkardığı Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleri beklenen ilgiyi görmemiş gibi görünüyor.

Ancak, sadece Huawei ve Samsung değil, diğer oyuncular da katlanabilir yarışımda hızla yükseliyor. Transsion Holdings, %3150 gibi inanılmaz bir büyüme oranı ile dikkat çekerken, Honor %423 büyüme ile ikinci sırada yer aldı. Vivo ise %83 büyümesine rağmen pazar payında küçük bir kayıp yaşadı.

Huawei, özellikle kitap tarzı katlanabilir telefon segmentinde liderliği ele geçirirken, Samsung, en çok “flip” model telefon gönderimini gerçekleştirme konusunda zafer kazandı. Geleceğe baktığımızda, Samsung’un bu pazar liderliğini geri kazanıp kazanamayacağı büyük bir merak konusu.

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