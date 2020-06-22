  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Samsung'dan "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:18:37 -
Samsung'dan "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, evlenme planı yapan çiftler için "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası başlattı.

Samsung açıklamasına göre, 30 Haziran'a kadar devam edecek "Üçlü Çeyiz Paketi" kampanyası kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır makineleri, kurutma makineleri ve bulaşık makinelerinden herhangi üçünü aynı anda satın alanlar fatura tutarı üzerinden KDV dahil 750 TL indirimden faydalanacak.

Kampanya, tüm Samsung yetkili bayileri ve Samsung Online Mağazası üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı