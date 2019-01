Samsung plastik ambalajları sürdürülebilir malzemelerle değiştirecek

Samsung Electronics, mobil telefonlar ve tabletlerden ev aletlerine kadar tüm mevcut ürün ve aksesuarlarında kullandığı ambalajları, geri dönüştürülmüş/biyolojik bazlı plastik ve kağıt gibi doğal olarak sürdürülebilir malzemelerle değiştirecek.

Bu yılın ilk yarısından itibaren, Samsungun mobil telefonlar ve tabletlerden ev aletlerine kadar tüm mevcut ürün ve aksesuarlarında kullanılan ambalajlar, geri dönüştürülmüş/biyolojik bazlı plastik ve kağıt gibi doğal olarak sürdürülebilir malzemelerle değiştirilecek.

Şirket, rün ambalajlarını yenilemek için tasarım ve geliştirme, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol birimlerindeki kişilerden oluşan bir ekiple yenilikçi ambalaj fikirleri üretmeye başladı. Samsung; mobil telefon, tablet ve giyilebilir ürünleri tutan tepsilerde plastik yerine kağıt hamurundan kalıplar, aksesuarları saran örtülerde ise doğayla dost malzemeler kullanacak. Şirket ayrıca telefon şarj cihazı tasarımını da yenileyecek. Parlak dış görünümün yerini mat bir kaplama alacak ve plastik koruma filmleri de kaldırılacak. Böylece plastik kullanımı azaltılmış olacak.

Televizyon, buzdolabı, klima ve çamaşır makinesi gibi ev aletleri ile mutfak gereçlerinin yüzeyini korumak için kullanılan plastik ambalajlar da plastik atıklarından geri dönüştürülen malzemeler ve fosil yakıt kaynaklı olmayan nişasta veya şeker kamışı gibi ürünlerden elde edilen biyoplastik ile üretilen ambalajlarla değiştirilecek.

Samsung, ambalajlarda ve kullanıcı kılavuzlarında 2020'ye kadar kağıt yerine yalnızca Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council), Orman Sertifika Planına Destek Programı (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) ve Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi (Sustainable Forestry Initiative) gibi çevre kuruluşları tarafından onaylanan fiber malzemelere geçmiş olacak.

- "Günün sorunlarına çözüm için adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine ye verilen Samsung Global Müşteri Memnuniyeti Merkezi Başkanı Gyeong-bin Jeon, Samsung Electronics'in kaynakların tükenmesi ve plastik atıklar gibi bugünün çevresel sorunlarına çözüm sağlamak için adımlar attığını bildirdi.

Jeon, "Kaynakları yeniden kullanmaya ve ürünlerimizin neden olduğu kirliliği en düşük seviyeye indirmeye kararlıyız. Maliyetlerin yükselmesine neden olsa bile doğal olarak daha sürdürülebilir malzemeler kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.