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Samsung Galaxy Fold çıktı mı, fiyatı ne kadar? | Samsung Galaxy Fold özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Dünya gündemine Galaxy Fold cihazıyla oturdu. Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir telefon, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Samsung Galaxy Fold 26 Nisan tarihinden itibaren Samsung resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebilecek. Peki, Samsung Galaxy Fold çıktı mı? Samsung Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri neler?

27 Mart 2019 Çarşamba 15:44
Samsung Galaxy Fold çıktı mı, fiyatı ne kadar? | Samsung Galaxy Fold özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Dünya gündemine Galaxy Fold cihazıyla oturdu. Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir telefon, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. Samsung Galaxy Fold 26 Nisan tarihinden itibaren Samsung resmi internet sitesi üzerinden ön sipariş verilebilecek. Peki, Samsung Galaxy Fold çıktı mı? Samsung Galaxy Fold Türkiye fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri neler?

Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri neler?

Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

6 kameralı telefon

Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.

YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek.

Samsung Galaxy Fold fiyatı ne kadar?

LTE ve 5G sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:44
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