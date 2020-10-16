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Aktüel Samsun'dan Kırgızistan'a 180 bin maske gönderildi
Aktüel

Samsun'dan Kırgızistan'a 180 bin maske gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:54:41 -
Samsun'dan Kırgızistan'a 180 bin maske gönderildi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay aracılığıyla Kırgızistan'a 180 bin maske gönderdi.

Büyükşehir Belediyesince hayırseverlerin desteğiyle alınan 180 bin maske, Belediye hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Kızılay araçlarıyla Samsun'un kardeş şehri Bişkek'e gönderildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buradaki törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da yaşanan siyasi krizin arkasında FETÖ'nün parmağı olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın hem siyasi kriz hem de salgın ile mücadele ettiğine dikkati çeken Demir, "Bişkek bizim 10 yıldır kardeş şehrimiz. Bu zor dönemlerinde yanlarında olmayı amaçladık. Kırgızistan halkının yaşadığı siyasi krizden bir an önce çıkmasını ve salgın sürecini en iyi şekilde sürdürmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin son 20 yıldır yakaladığı istikrarla nereden nereye geldiğini hepimiz gördük. Kırgızistan halkının birlik ve beraberlik içinde iyi insanlar tarafından yönetildiği bir ortama kavuşmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Türkiye'nin dünyaya örnek olduğuna işaret eden Demir, tüm devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalışarak başarı yakaladığını vurguladı.

Demir maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi uyarısında bulundu.


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