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Aktüel Samsun'dan gönderilen sağlık malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı
Aktüel

Samsun'dan gönderilen sağlık malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:25:04 -
Samsun'dan gönderilen sağlık malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşların katkısıyla gönderilen 180 bin maske ile çeşitli sağlık malzemeleri, Kırgızistan'a ulaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hazırlanan yardım kolileri, Türk Kızılay aracılığıyla başkent Bişkek'te Kırgız Kızılayına teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yardımların ulaşmasından büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Bişkek ile 2013'ten bu yana kardeş şehir olduklarına işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zor dönemde yanlarında olmayı arzu ettik. Halkımızın katkısıyla hazırladığımız tıbbi malzemeleri Türk Kızılay ile Bişkek'e ulaştırdık. İhtiyaç hasıl olduğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kırgızistan halkının geleceğe sağlıkla, birlik ve beraberlik içinde, emin adımlarla yürümesini temenni ediyorum. Yardımlarımızı ulaştıran Türk Kızılaya da teşekkür ediyorum. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ve yardımda büyük emeği bulunan Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."


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