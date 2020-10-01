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Aktüel Samsun'dan Azerbaycan'a dualı destek
Aktüel

Samsun'dan Azerbaycan'a dualı destek

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:19:43 -
Samsun'dan Azerbaycan'a dualı destek

SAMSUN (AA) - Samsun Milli İrade Platformu üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları nedeniyle, dost ve kardeş ülkeye dua edip destek verdi.

Büyük Cami önünde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla toplanan grup adına açıklama yapan Ali Sarıalioğlu, iki devlet tek millet olmanın tarihsel şuurunun gün geçtikçe daha fazla anlam kazandığını belirtti.

Azerbaycan halkının her zaman yanında olduklarını dile getiren Sarıalioğlu, "Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yaptığı haksız saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu göstermek için buradayız." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi Azerbaycanlı Cemale İbadbeylioğul ise ülkesinin bütün evlatlarının düğüne gider gibi ölüme koştuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İşgalci Ermenistan, masumlara alçakça saldırarak dünyanın gözü önünde katliam yaptı. Dünya bir avuç işgalci teröristin katliamına göz yumdu. Bu canlar, Karabağ'ın isminin değişmesine hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Can Azerbaycan'ım, evlatların şehadet şerbetini içmiş olabilir. Ama hüzünlü değiliz. Çünkü 100 sene evvel Çanakkale'de olduğu gibi bugün de vatan toprağı Karabağ için mücadele ediyoruz."

Konuşmanın ardından, ülke ve şehit olan Azerbaycanlı vatandaşlar için dua edildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da duaya katıldı.





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