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Aktüel Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:02:24 -
Samsun'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alanlı Mahallesi'nde çıkan silahla kavgayla ilgili gözaltına alınan Eray G. (43), Göktuğ G. (20), Gökhan G. (19), Burakcan A. (20), Safa O.A. (22), Köksal K. (24), Burakhan Ç. (22), Soner D. (21), Umutcan T. (17) ve Coşkun Ö'nün (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan Gökhan G. ve Burakcan A, ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Burakhan Ç, Safa O.A, Köksal K. ve Soner D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Umutcan T. ile Göktuğ G, savcılıktaki ifadesinin ardından, Coşkun Ö. ve Eray G. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da iki gün önce Osman K, Safa O.A, Köksal K, Burakhan Ç, Soner D, Umutcan T. ve Coşkun Ö, bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları Eray G'nin Alanlı Mahallesi'ndeki ikametine gitmişti. Burada çıkan tartışmaya evde bulunan Göktuğ G, Gökhan G. ve Burakcan A. da dahil olmuştu. Kavgaya dönüşen olayda 2 grup birbirine silahlarla ateş etmiş, yaralanan Osman K. hastaneye kaldırılmıştı.


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