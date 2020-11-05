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Aktüel Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:20:51 -
Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İbrahim G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde ve aracında 23 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, 6 bin 950 değişik çaplarda tabanca fişeği, antika olduğu değerlendirilen tabanca ve 3 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim bulmuştu.

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