Samsun'da zincirleme kaza! Kamyon 4 aracı biçti! Onlarca yaralı var
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 10'u öğrenci toplam 19 kişi yaralandı.
Kaza, Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi TIR garajı önünde meydana geldi. Çorum'dan gübre taşıyan kamyonun, Kızılcaören mevkisinden itibaren fren sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yaklaşık 5 kilometre kontrolsüz ilerlediği öne sürüldü. Kamyon, ilçe girişindeki ışıklarda duran öğrenci taşıyan minibüse ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile boş olduğu öğrenilen yolcu minibüsüne çarptı.
5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Çarpmanın etkisiyle Bahçekonak Mahallesi'nden öğrencileri okula götüren servis minibüsü, yol kenarındaki sitenin yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bahçesine düştü. Kamyon daha sonra TIR'a çarparak durdu.
19 KİŞİ YARALANDI
Kazada 10'u öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.