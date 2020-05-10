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Samsun’da yaşlılar parklara akın etti

Samsun’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından yaşlılar parklara akın etti ve sokarlar yaşlılara kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:35:39 -
Samsun’da yaşlılar parklara akın etti

Samsun’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreliğine sona erdirilmesinin ardından yaşlılar parklara akın etti ve sokarlar yaşlılara kaldı.


Samsun’da yaşlılara 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saatlik izin verilmesi nedeniyle 65 yaş ve üstü yaşlılar sokaklara çıktı. Sokaklar yaşlılarla doldu ve yaşlılar parklara akın etti. Kimisi parkta tur atıp dolaştı, kimileri ise parktaki spor aletleriyle spor yaptılar. Bazıları sosyal mesafeyi korurken bazıları ise sosyal mesafeyi es geçti. Uzun zamandır evlere hapis hayatı yaşadıklarını belirten yaşlılar uygulamadan dolayı hükmete teşekkür ettiler.

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