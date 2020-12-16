  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi
Aktüel

Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:44:14 -
Samsun'da yakalanan Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheliden 3'ü daha sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 Aralık'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmış, 7'si sınır dışı edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti
Dünya

Biden'dan skandal karar! ABD Ulaştırma Bakanlığı'na LGBT'li Buttigieg'i seçti

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i..
CHP'li İBB suçüstü yakalandı
Gündem

CHP'li İBB suçüstü yakalandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sokak hayvanlarının CHP'li İBB tarafından toplanarak Gebze ilçesine bırakıldığını açıkladı. Gebze Be..
Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas
Gündem

Yaptırımın ardından Türkiye-ABD arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede Türkiye'ye yönelik alınan S-400 yaptırım kararına ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay