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Aktüel

Samsun'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:41:23 -
Samsun'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi daha sınır dışı edildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yakalanan Irak uyruklu 10 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.Y.S.S, B.H.S.S. ve F.Y.M.A.N. sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 12 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 zanlı gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde bulunan dijital materyallere el konmuştu.

Zanlılardan B.S.H.O, sınır dışı edilmek üzere serbest bırakılmıştı.

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