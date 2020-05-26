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Aktüel

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:33:22 -
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu U.K.’nin (18) F.I. (17) ve M.A.’ya (15) uyuşturucu özelliği bulunan hap verip sattırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda U.K., F.I. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. U.K.’nin evinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik hap ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi.


Zanlılardan F.I. ve M.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K. ve F.I. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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