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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Operasyonda 20 bin kök kenevir bitkisi ile 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-17 09:11:56 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Deyincek Mahallesi'nde Y.T'ye ait eve operasyon düzenledi.

Evde ve bahçesinde yapılan aramada 20 bin kök kenevir bitkisi ile 8 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Y.T, K.T. ve K.T. gözaltına alındı.


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