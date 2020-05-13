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Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:45:10 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 93,92 gram sentetik uyuşturucu, 945 uyuşturucu hap, 15,72 gram metamfetamin maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1,19 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'üne "uyuşturucu madde kullanmak", 6 zanlıya ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Atakum ve İlkadım ilçelerinde yapılan çalışmalarda ise 2 tabanca ve 63 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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