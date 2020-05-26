  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:16:45 -
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu U.K.’nin (18) , F.I.(17) ve M.A.’ya (15) uyuşturucu özelliği bulunan hap verip sattırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda U.K., F.I. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. U.K.’nin evinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ile 1 adet 9 mm çapında tabanca ele geçirildi. F.I. ve M.A. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı