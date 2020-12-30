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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:17:52 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Terme, Çarşamba, Atakum, Havza, İlkadım ve Canik ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon" ve "Tumba"nın da kullanıldığı aramalarda 3 kilo 289 gram kubar esrar, 139 kök kenevir, 106 sentetik hap, 178 kenevir tohumu, 3 gram metamfetamin, 3 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 165 tabanca fişeği, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu içme aparatı, 3 kurulu oyun masası, 101 şişe işki, çok sayıda iskambil kağıdı ve 1 veresiye defteri ele geçirdi.

Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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