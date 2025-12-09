Samsun’da tır şoförüne sopalı saldırı! O anlar kamerada

Atakum ilçesinde Kurupelit Mahallesi'nde yaşanan olayda saldırıya uğrayan tır şoförü, can güvenliğini sağlamak için araçtan çıkmayarak içeride kendini korumaya çalıştı. Şüphelilerin art arda sopayla vurduğu anlarda şoför panikle kapıları kilitledi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek tarafları ayırdı. Vatandaşların çabasıyla kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Yaşanan sopalı saldırı ve yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde saldırganların tıra yaklaşarak sopalarla vurduğu, vatandaşların ise olayı durdurmak için çaba gösterdiği görülüyor.