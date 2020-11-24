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Aktüel Samsun'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi
Aktüel

Samsun'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:01:23 -
Samsun'da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesi bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında dumandan etkilenen işçi hastaneye kaldırıldı.

Alparslan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, fabrikada çalışan işçilerden Ayşe H. (40) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, fabrikada mesaiye bir günlük ara verildi.

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