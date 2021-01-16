  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da şüpheli ölüm! Yaşlı adamın evinde yüz üstü bulundu
Yerel

Samsun'da şüpheli ölüm! Yaşlı adamın evinde yüz üstü bulundu

Samsun'da bir kişi evinde yüz üstü yere düşmüş halde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:32:00 -
Samsun'da şüpheli ölüm! Yaşlı adamın evinde yüz üstü bulundu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Cayvar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mestan Karaca (88) evinde yüz üstü yere düşmüş olarak ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi.

Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde doları olanları üzecek haber
Ekonomi

Elinde doları olanları üzecek haber

Para piyasaları teknik analisti Murat Raşit Arslanoğlu, dolar hakkındaki son analizini paylaştı. Arslanoğlu, dalgalı seyri ile yatırımcısını..
Piyasa uzmanlarından bomba tahmin! 2021'in yıldızı o olacak
Ekonomi

Piyasa uzmanlarından bomba tahmin! 2021'in yıldızı o olacak

Uzmanlar, 2021'de beyaz metallerin altından daha iyi performans göstereceği tahmin ediyor. Analistlere göre gümüş altını sollayacak. Ancak b..
Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında
Gündem

Çürümüşlüğün zirvesi! Mahremiyet ahlaksız yaşam biçiminin kıskacında

Ahlaksız yaşam biçimi üzerinden manevi değerleri ve mahremiyeti hedef alan zihniyet sosyal medyada bir kez daha hortladı. Yatak odasında çek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay