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Aktüel Samsun’da silahlı saldırı
Aktüel

Samsun’da silahlı saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 23:58:00 -
Samsun’da silahlı saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.K.K. Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir kıraathane önünde oturan Sercan T’ye silahla ateş etti.

Kurşunların isabet etmesi sonucu S.T. ile yanında bulunan F.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sercan T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülen F.Ç’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlı Ö.K.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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