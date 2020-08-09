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Aktüel

Samsun'da serinlemek için denize giren genç kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 23:43:14 -
Samsun'da serinlemek için denize giren genç kayboldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da serinlemek için denize giren genç kayboldu.

Tekkeköy ilçesi Costal mevkisinde Mertcan Yanak (16), arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Yanak'ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

Kaybolan Yanak'ın bulunması için suda başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarının sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.

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