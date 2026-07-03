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Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

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AA Giriş Tarihi:

Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

Fransa hükümeti, haziranda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bir haftada, geçmiş yılların ortalamasına göre 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini açıkladı.

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Foto - Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

Sıcak havalar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Avrupa'da Fransa, Almanya ve Hollanda, yeni sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Fransa, bu süreçte yetersiz klima kullanımı ve konutların soğuk havalara yönelik tasarlanmış olması sebebiyle çok sayıda can kaybıyla karşı karşıya kaldı.

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Foto - Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

CAN KAYIPLARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, basına yaptığı açıklamada, 22 Haziran haftasında kaydedilen can kayıplarında bir önceki haftaya kıyasla yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

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Foto - Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

2 BİN 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Bakan Rist, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Fransa Sağlık Bakanlığı, 24-28 Haziran'da önceki aylara kıyasla, sıcak hava dalgası bağlantılı fazladan 1000 civarında kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

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Foto - Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

1 GÜNDE 109 KİŞİ SICAK HAVALAR YÜZÜNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da, yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Foto - Hastanelerde yer kalmadı: Avrupa ülkesinde ölen sayısı yükseliyor!

Ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının, gelecek haftadan itibaren etkili olması bekleniyor.

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