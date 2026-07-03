Ordu Kumru'da keyifli etkinlik: Hafızlık öğrencileri piknikte kucaklaştı

Kumru İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa yaklaşık 40 Kur'an kursu öğrencisi katıldı. Döşekdibi Mesire Alanı'nda, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çeşitli sosyal ve spor faaliyetlerin yanı sıra geleneksel çocuk oyunlarına da yer verildi.

Piknik programında öğrencilerle bir araya gelen Kumru Kaymakamı Bahri Gökalp ile Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, öğrencilerle sohbet ederek ilgilendi. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem eğlendi hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirme fırsatı buldu.

Program sonunda öğrenciler, kendileri için güzel ve verimli bir gün geçirdiklerini belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa Kumru İlçe Müftüsü Mustafa Kaboğlu, Müftülük Şube Müdürü Seyfullah İyem de katıldı.