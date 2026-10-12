Samsun'da OSB alanı 30 bin dekara, fabrika istihdamı 18 binin üzerine çıktı

Samsun'da organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin kapladığı toplam alan, 2023'te yaklaşık 10 bin dekardan 2026 itibarıyla 30 bin dekara çıktı. Aynı dönemde bu bölgelerdeki fabrikalarda çalışan sayısı yaklaşık 10 binden 18 binin üzerine, meslek liselerinin 9. sınıflarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 4 bin 500'den yaklaşık 9 bine yükseldi.

Rakamları, Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret eden Samsun Valisi Orhan Tavlı açıkladı. Tavlı ziyarette, üretime geçen ve yapımı süren fabrikalar ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden Samsun'da, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Son üç yıldaki artışı değerlendiren Tavlı, "Samsun'umuzda, 2023 yılında yaklaşık 10 bin dekar olan toplam organize sanayi ve teknoloji bölgesi alanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye'nin getirdiği huzurun bereketiyle 2026 yılı itibarıyla 30 bin dekara çıkmıştır" dedi. Vali, meslek okullarının 9. sınıflarına kayıt yaptıran öğrenci sayısındaki yükselişin de bu artışlarla ilişkili olduğunu dile getirdi.

Teknoloji OSB'de 38 parselde yüzde 42 doluluk

Yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda kurulan Samsun Teknoloji OSB'de 38 sanayi parseli bulunuyor; doluluk oranı yüzde 42'ye ulaştı. Bölgede 12 firmanın inşaat çalışması sürerken, iki firmaya da yeni parsel tahsis edildi.

Kentteki 12 bölgeden 7'si faal, Vezirköprü'ye ön onay

Samsun'un yatırım ve üretim kapasitesini geliştirmeye dönük çalışmaların sürdüğünü anlatan Tavlı, kentte toplam 12 organize sanayi ve teknoloji bölgesi bulunduğunu, bunlardan 7'sinin faal olduğunu, 5'inde ise kuruluş, faaliyet ve altyapı işlemlerinin devam ettiğini aktardı. Eylül ayında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ön onay alan Vezirköprü Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi'nin de bu yatırımlar arasında yer aldığını belirtti.

Tavlı, bölgelerin yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi ve yeni bölgelerin kurulması amacıyla çalışmaların devam ettiğini, bu süreçte milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve meslek kuruluşları başta olmak üzere ilgili paydaşların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.