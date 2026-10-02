Samsun'da market işleten 19 yaşındaki İnan yaklaşık bir yıldır boykot ürünü satmıyor

Samsun'da market işleten 19 yaşındaki Yahya Furkan İnan, işletmesinde boykot edilen markaların ürünlerini satmadığını, bu kararı yaklaşık bir yıldır sürdürdüğünü söyledi. Karar nedeniyle zaman zaman müşteri kaybettiklerini belirten İnan, buna rağmen duruşlarını değiştirmediklerini ifade etti.

Marketi geçen yıl ekim ayında ailesiyle birlikte açtığını anlatan genç işletmeci, yaklaşık bir yıldır market işletmeciliği yaptığını, kendi ifadesiyle Samsun'un en genç marketçisi olduğunu dile getirdi.

Raflarındaki tercihi İnan şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık bir senedir bu marketi işletiyorum. Şu anda Samsun aktif olarak en genç marketçi benim. Bu marketimizde herhangi bir boykot ürünü satmıyoruz."

Söz konusu markaların Türkiye'de piyasayı ve müşteri kitlelerini ele geçirdiğini savunan İnan, kararın bedelini de aktardı: "Bu yüzden çok fazla ilgi var bu markalara. Zaman zaman biz de mağdur olduk, müşterilerimiz de mağdur oldu. Kimi zaman müşteri kaybettik bu durumdan. Fakat biz yine de duruşumuzu değiştirmedik. Bir senedir ilgili markaları satmıyoruz."

Gerekçe parasal zarar değil

Boykota devam edeceklerini belirten İnan, kararın gerekçesini şöyle anlattı: "Boykot yapmamızın sebebi de bu markalara herhangi bir parasal zarar vermek değil. Bu markaların insanların kanına dokunacak derecede kötü söylemlerde bulunması ve bizim bu markaları satmak istemememiz."

Bu markalara veya büyük kuruluşlara yalnızca boykotla zarar verilebileceğine inanmadığını da söyledi: "Biz sadece bu markalara veya büyük kuruluşlara sadece boykotla zarar verilebileceğine inanmıyoruz. Bizim şu anda elimizden gelen bunu boykot etmek."

Boykotun tek başına yeterli olmayacağını düşündüğünü belirten İnan, hareketin etkisinin büyütülmesi gerektiğini savundu: "Ama markalar kesinlikle bizim protesto etmemizden, boykot etmemizden, yardım kuruluşları kurmamızdan rahatsız değil. Bu yüzden benim bizi izleyecek insanlara önerim bu büyük çaptaki hareketin etkisini daha da arttırmak."

Genç işletmeci, hareketin başlangıcına ilişkin kendi değerlendirmesini de paylaştı: "Yani bu hareket aslında üç sene önce değil, yirmi sene, belki de elli sene önce başladı. Ama artık bizim seyrimizi değiştirmemiz gerekiyor."