  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:23:32 -
Samsun'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak büfeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Polis memuru İ.G'nin (24) kullandığı 34 VB 6850 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk Sapağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı.

İş yerine giren aracın sürücüsü İ.G, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle büfede hasar oluşurken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı