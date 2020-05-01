Samsun'da kontrolden çıkan otomobil büfeye girdi: 1 yaralı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak büfeye giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Polis memuru İ.G'nin (24) kullandığı 34 VB 6850 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi Karakavuk Sapağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki büfeye çarptı.
İş yerine giren aracın sürücüsü İ.G, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle büfede hasar oluşurken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.