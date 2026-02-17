  • İSTANBUL
Samsun'da KOBİ'ler için kritik toplantı!
Kobi

Samsun’da KOBİ’ler için kritik toplantı!

Yeniakit Publisher
IHA
Samsun’da KOBİ’ler için kritik toplantı!

Karadeniz Bölgesi’nde işletmelerin dış pazarlara açılması için yürütülen çalışmalar Samsun’da ele alındı.

Samsun’da düzenlenen Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı’nda, bölgedeki KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kapasitelerinin artırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

 

Uluslararasılaşma süreçleri

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında bölgedeki KOBİ’lerin uluslararasılaşma süreçlerini desteklemeye ve ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.

 

Samsun TSO koordinatörlüğünde; KOSGEB Samsun Müdürlüğü, KOSGEB Sinop Müdürlüğü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TTSO) ortaklığında yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi.

 

Murzioğlu’nu çalışmalar hakkında bilgi verildi

Toplantıya katılan KOSGEB Samsun Müdürü Nebahat Livaoğlu, KOSGEB Sinop Müdürü Nedim Kaşıkırık, Çorum TSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Safa Kandemirli ve Trabzon TSO Proje Ofisi Koordinatörü Cengizhan Sungurlu; Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ile bir araya geldi. Ziyarette, AİA Karadeniz Projesi Proje Koordinatörü Oğuz Sandıkçı tarafından, konsorsiyum adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

"Uluslararasılaşma ve rekabet önceliğimiz"

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bölge ekonomisinin güçlenmesi adına uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bölgemizdeki KOBİ’lerin uluslararasılaşma süreçlerini desteklemek ve iş birliği kültürünü geliştirmek adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında sunduğumuz hizmetler, firmalarımızın dış dünyaya açılmalarına ve küresel pazarlarda daha rekabetçi hale gelmelerine önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

 

Bölgesel kalkınma için kurumlar arası iş birliği

Murzioğlu, Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitelerinin artırılması, yeni pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bölgesel kalkınmanın kurumlar arası güçlü iş birliği ile mümkün olduğuna dikkati çeken Murzioğlu, konsorsiyum ortaklarıyla uyum içerisinde yürütülen çalışmaların somut çıktılar üretmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Faaliyetler değerlendirildi

Toplantıda ayrıca, AİA Karadeniz Projesi’nin mevcut hedef gerçekleşmeleri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

