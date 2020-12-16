Samsun'da ileri teknolojiye sahip içme suyu arıtma tesisi hizmete açıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ileri teknolojiyi kullanan içme suyu arıtma tesisi törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Vezirköprü ilçesinde yapılan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Demir, Samsun'un tüm mahallelerinde içme suyu problemini ortadan kaldıracaklarını vurguladı.

Tesisin kendi alanında en iyisi olduğuna işaret eden Demir, "Standardın üzerinde ileri teknolojiye sahip arıtma tesisi 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Saniyede 105 litre su temin edecek tesis ile 19 mahallenin su ihtiyacı karşılanacak." bilgisini verdi.

Demir, tesisin 1700 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 18 yılda kat ettiği mesafeyi hiçbir ülkenin hayatında bulamazsınız. Türkiye'nin bu parlak mesafesi başka bir yerde yok. Nitelikli ve vizyoner projelerle ülkenize, şehrinize hizmet etmeye başladığınızda önünüzde hiçbir engel kalmıyor. Bu tesis bunlardan bir tanesi. Samsun'un 946 köyden dönme mahallesi var. Şehir merkezindeki mahallelerle bu sayı 1251. Bütün kırsal altyapıyı 5 yılda bitireceğiz. Yol, su başta olmak üzere. Şu anda hedeflediğimiz nokta 5 yıldı, 4 yıla çektik. Hedeflediğimizin önündeyiz. 370 mahallemizin içme suyu sıkıntısı vardı. Bu sayı 160'a düştü. 2021 yılı sonunda 85'e düşecek. Tamamını bitireceğiz. İçme suyu problemi kalkıyor, yolları da yapıyoruz. 5-6 yıl sonra bütün ilçelerimiz merkez ilçe statüsüne kavuşacak."

Altyapının yanı sıra turizm alanında da ciddi yatırımları olduğunu belirten Demir, Kunduz Ormanları ve Şahinkaya Kanyonu ile ilgili projeleri bulunduğunu da bildirdi.