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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Samsun Çarşamba'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba'nın Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Toprak (50) yönetimindeki 55 RE 299 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yahya Temiz (44) yönetimindeki 55 FK 791 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Temiz'in aracı takla attı. Kazada iki sürücü ile araçlarında bulunan Sebahattin Temiz, Yusuf Toprak (70), Ayşe Toprak (75), Emine Toprak (46) ve Ayşenur Toprak (8) yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağrılan ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Toprak yapılan müdahale sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 18:27
  1. Samsun
  2. Çarşamba
  3. Trafik kazası
  4. yaralılar var

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